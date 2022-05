Un important séisme ébranle le Pérou: les motards s'écroulent (vidéo)

Un séisme de magnitude 7,2 a ébranlé jeudi le sud du Pérou, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS), sans faire de dégâts ni victimes, selon les autorités péruviennes. La secousse a été enregistrée à 07H02 locales (12H02 GMT), avec un épicentre proche de la ville d'Azangaro, près du lac Titicaca, et à une profondeur d'environ 200 kilomètres, a précisé l'institut.



Le Centre sismique national péruvien a évalué la magnitude à 6,9, avec un épicentre à environ 240 km de profondeur. La grande profondeur du séisme dans les hautes Andes péruviennes a fait que l'onde de choc a été plus importante et a touché les régions de Tacna (frontalière avec le Chili), Moquegua, Cusco et Arequipa, selon les autorités péruviennes.



"Pour l'heure, en raison du niveau d'intensité de la secousse à la surface, il ne devrait pas causer de dégâts, mais effrayer" la population, a déclaré à la radio RPP Hernando Tavera, directeur de l'Institut géophysique péruvien.



"Lorsque le séisme est plus profond, la secousse du sol est moindre. Le rayon de la perception est plus grand que la secousse. Toute la région sud du Pérou a été affectée par le séisme", a expliqué M. Tavera.



Le Pérou est situé dans la ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone d'activité sismique qui s'étend le long de la côte ouest du continent américain. Le pays est secoué par au moins 400 séismes perceptibles chaque année.