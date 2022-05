Cannes: Kore-eda pose ses valises en Corée

Après avoir tourné en France avec Catherine Deneuve, le Japonais Kore-eda a posé ses valises en Corée du Sud et enrôlé Song Kang-ho ("Parasite") et une star de la K-Pop pour "Les bonnes étoiles", présenté jeudi en compétition à Cannes.

"J'ai conscience qu'avoir un casting aussi prestigieux et d'avoir travaillé avec une équipe technique qui rassemble les meilleurs techniciens du pays, ça peut rendre les réalisateurs coréens probablement un peu jaloux", affirme Kore-eda lors d'un entretien jeudi à l'AFP. "Ca met un peu la pression!".

"Il est difficile de trouver un film récent avec une liste aussi longue de noms importants", affirme à l'AFP Jason Bechervaise, professeur à la Korea Soongsil Cyber University. Le film réunit à l'écran plusieurs stars sud-coréennes: Song Kang-ho donc, Bae Doo-na, Gang Dong-won et la mégastar de la K-Pop Lee Ji-eun.

"Ce qui m'a motivé au départ, ce n'était pas tant de tourner en Corée, mais d'avoir rencontré des acteurs coréens. Souvent des projets naissent d'une rencontre avec quelqu'un. J'avais en l'occurrence très envie de tourner avec eux", raconte le réalisateur à l'AFP.

Produit en Corée, "Les bonnes étoiles" ("Broker", en anglais) évoque le sort d'un bébé abandonné dans une boîte où les mères peuvent laisser anonymement leur nouveau-né, pour ne pas porter le poids d'être une mère célibataire dans une société conservatrice et patriarcale.

Un dispositif existant en Corée et au Japon que le réalisateur a découvert il y a une dizaines d'années en préparant son film "Tel père, tel fils" (2013). "Mais le phénomène est plus important là-bas", dit-il.

Dans le cadre de ses recherches, Kore-eda, qui a fait des relations familiales le thème de son œuvre, a rencontré des enfants dans des orphelinats. Selon Kore-eda, ces enfants se demandaient si, en tant que bébés non désirés, il aurait été préférable pour eux de ne pas naître, a-t-il raconté début mai à Séoul.

- "Expressif" -

Dans "Les bonnes étoiles", Song Kang-ho joue un homme criblé de dettes qui découvre un bébé abandonné et se porte volontaire pour lui trouver une nouvelle famille, en échange d'argent.

"Song Kang-ho est un acteur tellement expressif, que ce soit pour exprimer la tension, la comédie ou la confusion", déclare à l'AFP Brian Hu, professeur de cinéma à l'Université d'Etat de San Diego.

"D'un autre côté, le travail de Kore-eda est tellement plus naturaliste, traitant souvent les acteurs professionnels comme il le ferait avec des non-professionnels", ajoute-t-il. "Il ne s'agit donc pas seulement d'un choc de cultures, mais aussi entre styles cinématographiques".

Kore-eda a défié les tensions géopolitiques pour nouer des relations solides avec les meilleurs talents sud-coréens, se rendant notamment au Festival international du film de Busan en 2019, en pleine guerre commerciale. A l'époque, il avait déclaré que les deux pays, qui ont une histoire longue et complexe, pouvaient "résoudre et surmonter les problèmes politiques" par la solidarité.

Song Kang-ho s'attendait pour sa part à une direction d'acteurs "méticuleuse et calculée" de la part de Kore-eda. "Mais il nous a vraiment respectés et a fait ressortir nos émotions d'une manière qui soit vraiment libre, bienveillante et inépuisable".

Lee Ji-eun, l'une des artistes K-Pop les plus populaires de sa génération, connue sous le nom de IU, incarne la jeune mère qui abandonne son nouveau-né.

L'artiste de 29 ans avait reçu des critiques élogieuses pour son rôle dans la série télévisée "My Mister" (2018), où elle jouait une jeune femme lourdement endettée. Son jeu avait ému aux larmes... un certain Kore-eda.