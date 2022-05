Noveau le 1er juin - A Bruxelles, le parcours d'accueil des primo-arrivants devient obligatoire

(Belga) Le parcours d'accueil pour primo-arrivants qui existe en Région bruxelloise depuis 2015 deviendra obligatoire à partir du 1er juin pour toute personne âgée de 18 à 65 ans qui s'inscrit pour la première fois au registre des étrangers d'une commune bruxelloise et qui séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans.

Après la réception de leur titre de séjour, les personnes ont six mois pour s'inscrire dans un bureau d'accueil. Elles ont ensuite 18 mois pour terminer le parcours. Concrètement, le parcours d'accueil inclut un accompagnement dans les démarches socio-administratives; des cours de langues; une information sur les droits et devoirs de toute personne vivant en Belgique (module de 10 heures); une formation à la citoyenneté (50 heures). Des visites sont également organisées au Parlement, dans les administrations communales, à Actiris, au Musée BelVue et au Musée des Migrations. Les parcours d'accueil sont organisés à Bruxelles par trois Bureaux d'Accueil des Primo-Arrivants (BAPA) francophones portés par les communes de Schaerbeek, Molenbeek, Forest et la Ville de Bruxelles. Ces BAPA ont une capacité d'accompagnement de 5.500 personnes. Côté néerlandophone, c'est l'Agentschap Integratie en Inburgering qui s'en charge. Elle a une capacité d'accompagnement de 4.000 personnes. (Belga)