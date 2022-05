La grande convention pro-armes américaine se tient ce week-end non loin du lieu de la fusillade au Texas

Le maire de Houston, Sylvester Turner, et d'autres représentants officiels ont tenu une conférence de presse ce jeudi 26 mai, en prévision de la convention de la NRA qui aura lieu cette fin de semaine. Le maire a parlé des appels à l'annulation de la convention. Il a également déclaré que la ville "assurera et renforcera la sécurité nécessaire parce que nous voulons que tout le monde soit en sécurité dans notre ville."

"Pour les personnes qui assisteront à la NRA, que nous soyons d'accord ou non avec leurs positions sur les armes à feu, nous allons certainement assurer la sécurité nécessaire pour les personnes qui assisteront à la convention de la NRA. Je sais que j'ai reçu plusieurs courriels et appels à propos du maire. Pourquoi ne pas simplement annuler cette convention ?", a lancé le mair de Houston.

Cette convention est prévue depuis deux ans et la ville n'a pas la possibiltié de l'annuler. "Nous n'avons pas le luxe de pouvoir annuler une convention qui est prévue depuis deux ans et pour laquelle nous avons des obligations contractuelles", poursuit Sylvester Turner.

Selon lui, "La NRA avait certainement la possibilité de retarder le début de sa convention d'une semaine ou deux. Pour permettre aux familles de planifier et d'organiser les funérailles si elles le souhaitent."

Par ailleurs, le maire de Houston informe que "diverses zones de rassemblement" seront prévues pour que "les gens puissent exprimer leur point de vue, qu'ils soient pour la position prise par la NRA ou contre le pays."

Le fabricant du fusil n'ira pas à la convention

Daniel Defense, le fabricant du fusil d'assaut utilisé lors de la tuerie mardi de 19 enfants et deux enseignantes dans une école primaire du Texas, a indiqué jeudi qu'il renonçait à participer à la convention annuelle du premier lobby des armes, qui se tient au Texas de vendredi à lundi. "Daniel Defense n'assistera pas au rassemblement de la National Rifle Association (NRA) du fait de l'horrible tragédie à Uvalde, au Texas, où l'un de nos produits a été détourné de son usage de façon criminelle", a annoncé un porte-parole à l'AFP. "Nous pensons qu'il n'est pas approprié de faire la promotion cette semaine de nos produits au Texas lors du rassemblement de la NRA", a-t-il ajouté.



Dans un tweet publié le 16 mai sur leur compte désormais inaccessible, le fabricant d'armes Daniel Defense avait diffusé une photo d'un très jeune enfant manipulant un fusil d'assaut, accompagnée de la légende: "Formez un enfant à suivre la voie qu'il doit suivre, et il ne s'en écartera pas quand il sera grand". L'ex-président américain Donald Trump a, lui, assuré qu'il serait tout de même présent à la grand-messe de la NRA, qui a lieu cette année à Houston.



Il a rejeté, dans un message posté sur son réseau social Truth Social, les "politiciens" et les "considérations partisanes", affichant son opposition à son successeur Joe Biden, qui a au contraire appelé à "affronter le lobby des armes".



La NRA, de son côté, s'est contentée de dénoncer jeudi l'acte "d'un criminel isolé et dérangé", tout en se dédouanant de toute responsabilité dans la tuerie.