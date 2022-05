Prévisions météo pour ce week-end: ressortez les vestes!

Ce vendredi après-midi, soleil et temps sec sont au programme dans la plupart des régions. Le thermomètre grimpera jusqu'à 16°C à la côte, de 15°C à 17°C en Ardenne et de 17°C à 19°C ailleurs. Un vent modéré soufflera au nord-ouest.

La nuit sera fraiche mais généralement sèche, avec des minima compris en 3°C et 6°C en Ardenne et jusqu'à 12°C au littoral. Un vent modéré, voire assez fort à la mer, de nord-nord-ouest balayera le nord et l'ouest de la Belgique.

Samedi débutera comme ce vendredi avec de la nébulosité et quelques ondées locales. De nouveau, l'après-midi, les éclaircies arriveront et le temps redeviendra sec. Les maximas attendus sont de 13°C en haute Belgique et à la mer, et de 16°C seulement ailleurs, avec un vent modéré. La nuit sera de nouveau fraiche avec 4°C en Ardennes.

Enfin dimanche, le thermomètre continuera sa chute, avec des maximas de seulement 12°C à 15°C et surtout un risque de pluie de 70%. Le ciel sera très nuageux le matin et des averses toucheront tout le pays, avec un plus grand risque sur l'Ardenne. La nuit sera de nouveau fraîche avec seulement 4°C à 10°C à la mer.