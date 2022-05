Le mari de cette enseignante, tuée dans la fusillade au Texas, meurt "d'un cœur brisé"

Le mari d'une enseignante tuée lors du massacre perpétré mardi dans une école primaire du Texas, au cours duquel sont également morts 19 enfants et une autre institutrice, est décédé jeudi de "chagrin", ont annoncé des membres de sa famille.



Sur la page d'une cagnotte GoFundMe mise en place pour subvenir aux besoins de leurs quatre enfants désormais orphelins, Debra Austin, qui se présente comme la cousine de l'enseignante, Irma Garcia, indique que l'époux de cette dernière, Joe, "est tragiquement mort ce matin suite à une urgence médicale".



"Je suis convaincue que Joe est mort d'un coeur brisé, perdre l'amour de sa vie après 25 ans (de vie commune, ndlr) était trop difficile à supporter", ajoute-t-elle.



John Martinez, qui se présente comme le neveu d'Irma Garcia, a quant à lui tweeté: "Cela me fend le coeur et m'emplit de désespoir que d'annoncer que le mari de ma tante Irma, Joe Garcia, est mort de chagrin." Un journaliste d'une chaîne de télévision locale a indiqué que Joe Garcia était décédé d'une crise cardiaque.



Le couple était marié depuis 24 ans, selon le site de l'école primaire Robb.



Irma Garcia et sa collègue Eva Mireles, dont les salles de classe étaient reliées, ont toutes deux été tuées par le tireur de 18 ans, Salvador Ramos, qui a également massacré 19 enfants dans l'école primaire Robb d'Uvalde avant d'être tué par la police.