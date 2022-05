Le bio en crise: "Il y a des magasins qui ferment"

Le ralentissement que tous les acteurs du secteur confirment est une première en Belgique, alors que les années 2020 et 2021 avaient été exceptionnelles. La baisse dans le secteur a commencé à se ressentir dès la fin des confinements et les chiffres du secteur bio sont désormais revenus à un niveau inférieur de celui de l'avant-pandémie.

Karima Ghozzi, la porte-parole de Delhaize, confirme une chute des ventes des produits bio dans leurs magasins. Pour elle, le Belge choisit de dépenser son argent autrement: "La reprise de la vie normale, la réouverture de l'horeca. Les gens peuvent se faire plaisir en allant au restaurant. Il faut qu'ils fassent des choix par rapport à leur budget disponible. On a aussi évidemment au l'inflation, la hausse de l'énergie et de l'essence", explique-t-elle.

Pierre-Alexandre Billet, spécialiste de la grande distribution et patron de la plate-forme Gondola, confirme : "On remarque une baisse des ventes significative des produits bio, essentiellement alimentaires, depuis le début de l'année. Ce qui est probablement lié à une crainte de la baisse du pouvoir d'achat. Les produits bio ont la perception d'être essentiellement des produits de luxe. Il y a un réajustement à faire entre la qualité des produits bio et l'accessibilité financière."

Pour les petits magasins spécialisés, cela devient plus difficile : "Je sais que (les chutes des ventes), c'est entre 15% et 30%, ça dépend des magasins. Et je sais qu'il y a malheureusement des magasins bio qui ferment actuellement", témoigne Kevan, vendeur dans un magasin spécialisé bio.

Les producteurs belges aussi ressentent la crise : "Par rapport à 2020 – 2021 il y a moins de ventes", constate effectivement Gwenaël Dubus, producteur à la Ferme du Peuplier à Grez-Doiceau, qui produit 25 ha de légumes bio.

Au 31 décembre 2021, la Wallonie comptait 1.969 fermes sous contrôle bio, selon des chiffres présentés mardi par Biowallonie et l'Apaq-W. 15% des fermes wallonnes sont bio. Si la filière a le vent en poupe depuis plusieurs années au sud du pays (près de 1.000 fermes bio en plus en 10 ans), la croissance a été faible en 2021, avec seulement 68 fermes bio supplémentaires.

La surface totale sous contrôle bio à 92.008 hectares fin 2021. Autrement dit, un hectare agricole wallon sur huit est bio. Depuis 2010, les surfaces consacrées à l'agriculture biologique en Wallonie ont été multipliées par deux mais on reste très loin de l'objectif du gouvernement wallon de voir porter en 2030 la part du bio à 30%.