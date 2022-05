Un homme retrouvé mort à Leeuw-Saint-Pierre: un suspect a été placé sous mandat d'arrêt

L'homme de 27 ans suspecté d'une agression mortelle a l'arme blanche qui a eu lieu mardi à Leeuw-Saint-Pierre a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction. Il comparaîtra lundi devant la chambre du conseil qui décidera de son maintien en détention provisoire, rapporte vendredi le parquet de Hal-Vilvorde.

Les faits se sont déroulés dans l'appartement du principal suspect, situé rue Joseph Depauw. Les circonstances ne sont pas encore claires. Selon certains médias, le suspect, Guillaume H., se serait senti oppressé par les avances de la victime, Steven C., et l'aurait poignardé à la gorge avec un couteau. Une troisième personne, présente sur les lieux à l'arrivée de la police, a été interpellée. Elle est âgée de 28 ans et est également domiciliée à Leeuw-Saint-Pierre. "Selon les premières déclarations, cet individu aurait été appelé par le suspect paniqué, qui serait son employé. Il est arrivé sur place et a appelé les secours. Cet homme de 28 ans a également été arrêté dans l'attente d'informations plus claires."

Guillaume H. a été immédiatement privé de liberté. Le parquet de Hal-Vilvorde a envoyé le laboratoire médico-légal sur les lieux et ordonné une autopsie. L'autopsie a montré que la victime est morte de coups de couteau. Le suspect a été présenté mercredi au juge d'instruction, qui l'a placé sous mandat d'arrêt.