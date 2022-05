Edward, 8 ans, a survécu à la fusillade au Texas: "J’ai compris que c’était un vrai exercice"

Edward Timothy Silva a 8 ans. Il a survécu à la tuerie perpétrée par Salvador Ramos, 18 ans, dans son école primaire d'Uvalde au Texas. Il est apparu en direct à la télévision américaine pour raconter son vécu. "Une dame nous a dit : "cachez-vous" ! On a éteint toutes les lumières, on s’est mis au fond de la classe et on a retourné les tables devant nous."

Dans cette ville comme dans de nombreuses autres d'Amérique, les enfants sont entraînés, dès la maternelle, pour faire face aux fusillades. "J’ai compris que c’était un vrai exercice. On a fait beaucoup d’exercices et je pense que grâce à ça, nous étions en sécurité."

Sa maman se souvient de l'angoisse qu'elle a ressentie : "Quelqu'un m’a dit que le tireur était dans la classe à côté de celle de mon fils. Dans ma tête, je me suis dit que le tireur allait tirer partout et qu’une des balles allait toucher mon fils et le tuer. Et là, j’ai craqué", témoigne-t-elle.

De nombreux parents sont restés sans nouvelles de leurs enfants durant près d’une heure. Aujourd’hui, ils en veulent à la police et ne décolèrent pas.