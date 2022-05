Comment devient-on meilleur sommelier de Belgique? Selon Maxime Sanzot, il faut "un entraînement régulier"

Il a tout juste 23 ans, et il vient d'être élu meilleur sommelier de Belgique par le guide Michelin. Maxime Sanzot est "ravi d'avoir reçu cette distinction", même s'il ignore encore comment ce titre lui est parvenu. "Je ne suis pas dans les petits papiers de Michelin", assure-t-il au micro de RTL INFO ce vendredi 27 mai.

Surtout que Maxime Sanzot - ça ne s'invente pas - n'a pas franchement l'impression de travailler. Oui, être sommelier implique un "entraînement régulier" parce que "la mémoire gustative et olfactive se perdent très vite, ce n’est pas comme le vert et le rouge qui resteront comme ça toute la vie" et parce qu'étudier "fait partie du job" mais cela implique également beaucoup le coeur et l'instinct. "C’est juste une question de passion. C’est un métier d’épicurien: bien manger, bien boire, ça va ensemble...", explique-t-il. "Plus on goûte, plus on fait les distinctions", affirme Maxime Sanzot qui estime pourtant que "tout le monde est à même d'apprécier et juger la qualité d’un bon verre de vin".

"On n’a jamais fini d’apprendre: être sommelier, ça touche à la géographie, la géologie, l’histoire et surtout le contact et le partage avec le monde du vin", conclue-t-il finalement à notre micro.