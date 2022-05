Drame à Strépy-Bracquegnies: à la demande du prévenu, l'examen du dossier est reporté à mardi

Le dossier de Paolo F., qui devait être examiné vendredi par la chambre du conseil de Tournai, a été reporté à mardi, à la demande du conseil de l'inculpé, a indiqué le parquet de Tournai. Le jeune homme reste en détention préventive.

La chambre du conseil de Tournai avait confirmé le 22 avril, pour la deuxième fois, le mandat d'arrêt délivré le 22 mars à l'encontre de Paolo F. pour les faits commis le 20 mars dans le cadre du carnaval de Strépy-Braquegnies. Le conducteur avait percuté avec sa voiture le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route.

Le dossier du prévenu devait être examiné ce vendredi. L'inculpé a demandé un report. La chambre du conseil de Tournai a donné son accord et a reporté l'examen à mardi prochain.