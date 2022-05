Suricates, singes, porcs-épics: à Vaux-sur-Sûre, un tout nouveau parc animalier vient d'ouvrir ses portes

Ce jeudi 26 mai en plein cœur de l'Ardenne, le parc zoologique de Vaux-sur-Sûre ouvrait au public.

Après 1 an de chantier et 5 ans de démarches administratives, le projet de zooparc ouvre ses portes sur un site de 2 hectares, mis à disposition par la commune de Vaux-sur-Sûre.

Le parc héberge des suricates, des ouistitis, des chiens de prairies et des tortues. Sans oublier plusieurs porcs-épics, quelques grues cendrées, et même une chouette Harfang des neiges. Ainsi, une quarantaine d’animaux se partagent une vingtaine d’enclos et volières situés en plein milieu d’un site naturel.

Dans les prochaines semaines, des zèbres, flamants roses, renard polaire et lémuriens arriveront progressivement au parc. À noter que les animaux du parc sont nés en captivité. La majorité est donc habituée au climat belge.

"Pour chaque espèce, nous avons des normes à respecter, qui sont d’abord des normes liées aux dimensions de l’enclos intérieur et extérieur", explique Kevin Liban, administrateur du parc. "Pour le suricate par exemple, nous avons des points de chauffe. Pour les ouistitis, on va avoir un bâtiment chauffé avec des radiateurs à 18° lors des périodes les plus fraiches", précise-t-il.

Une centaine de tickets a d’ores et déjà été vendu. Comptez en moyenne 1H à 1H30 de visite en plein cœur de l’Ardenne.