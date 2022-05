Accident dans un parc d'attractions aux Pays-Bas: un enfant et deux adultes blessés

Trois personnes ont été blessées vendredi après-midi par la chute d'un wagon d'une attraction dans un parc à thème situé dans la ville de Valkenburg, au sud des Pays-Bas, ont déclaré les pompiers.



Il s'agit d'un enfant et de deux adultes, a précisé un porte-parole des pompiers auprès de l'AFP, qui a souligné que "leur état est stable", sans préciser la nature des blessures.



L'accident a eu lieu vers 14H45 heure locale (12H45 GMT) à la "Forêt enchantée" de Valkenburg ("Sprookjesbos Valkenburg"), un parc destiné aux enfants, sur le thème des comptes de fées, qui s'étend sur 3 hectares.



Deux enfants et deux adultes se trouvaient dans le wagon.



La cause exacte de l'incident "est inconnue et fait l'objet d'une enquête" selon le porte-parole.



"Ce n'est jamais arrivé", dans le parc d'attraction, a-t-il également souligné.



Une ambulance aérienne a été appelée, ont rapporté des médias locaux.