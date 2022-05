Mexique: amende de 467 millions de dollars pour l'espagnole Iberdrola

(Belga) La Commission mexicaine de régulation de l'énergie a annoncé vendredi avoir infligé une amende de 9.145 millions de pesos (467 millions de dollars) à l'encontre de la firme espagnole Iberdrola pour avoir vendu illégalement de l'énergie électrique.

Le régulateur mexicain de l'énergie a estimé qu'Iberdrola avait vendu de l'électricité à des tiers, contrairement à la loi qui l'oblige à réserver la production et la commercialisation de son électricité uniquement à ses clients liés par contrat. Cette amende intervient dans un contexte de fortes tensions dans le secteur de la production d'électricité que le gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador tente de ramener au sein du secteur public. Les députés mexicains avaient rejeté en avril un projet de réforme constitutionnelle visant à renforcer le rôle de l'Etat dans la production de l'énergie électrique, une mesure phare du président de gauche mexicain publiquement critiquée par les Etats-Unis. Ce projet de révision constitutionnelle prévoyait de revenir sur la libéralisation du secteur de l'électricité de 2013, et de renforcer le rôle de l'entreprise publique Commission fédérale d'électricité (CFE) face au secteur privé et aux entreprises étrangères. (Belga)