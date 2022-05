Météo - Un week-end plutôt nébuleux avec parfois quelques éclaircies

(Belga) La nébulosité sera variable sur l'ensemble des régions samedi matin, avec la possibilité de l'une ou l'autre faible ondée. L'après-midi, de larges éclaircies nous reviendront depuis le nord, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans les régions proches de la frontière française et sur le flanc sud de l'Ardenne, la nébulosité restera variable à parfois abondante et quelques averses se développeront. Les maxima seront compris entre 13°C en Hautes-Fagnes et 16 à 17°C en plaine. Le vent deviendra modéré de nord-nord-ouest. Ce samedi soir et cette nuit, le temps deviendra d'abord peu nuageux partout. En cours de nuit, des champs nuageux plus nombreux envahiront le ciel depuis le nord du pays avec la possibilité de quelques ondées sur les régions proches du littoral et des Pays-Bas en fin de nuit. De la brume pourra également se former alors qu'en haute Ardenne, des nuages bas pourront réduire la visibilité. Les minima atteindront 3°C en Hautes-Fagnes, 5 à 8°C sur le centre et 10°C à la mer. Le vent sera faible, modéré au littoral, d'ouest à nord-ouest. Dimanche, le temps sera partiellement à parfois très nuageux et variable. Nous attendons quelques averses éparses, surtout l'après-midi. Il fera frais avec des maxima entre 9°C en Hautes-Fagnes et 15°C en Campine. Le vent sera modéré de secteur nord ou nord-nord-ouest. Lundi, le temps restera partiellement à très nuageux avec encore la possibilité d'une ondée localisée. Le temps sera donc sec sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 12 et 15°C sous un vent faible de direction variable.