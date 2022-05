Entrée en vigueur ce samedi de la réglementation contre les réductions trompeuses

(Belga) La nouvelle réglementation protégeant davantage les consommateurs contre les réductions trompeuses entre en vigueur ce samedi. Transposition d'une directive européenne, elle leur garantira également une meilleure information en interdisant les faux avis ("reviews", notations d'autres consommateurs) et en introduisant une obligation d'information sur les plateformes de vente.

Concrètement, la nouvelle réglementation permettra notamment d'éviter des augmentations artificielles de prix juste avant la période de soldes pour annoncer des réductions particulièrement alléchantes. Les magasins devront ainsi mentionner le prix de référence, soit le prix le plus bas durant les 30 jours précédents, à côté du prix soldé. En matière de commerce électronique, la protection des données personnelles sera accrue. Enfin, les faux avis seront interdits afin que les consommateurs ne soient plus trompés par des évaluations et recommandations trompeuses ou manipulées. (Belga)