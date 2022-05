En Iran, l'armée dévoile une base souterraine de drones

(Belga) La télévision d'Etat iranienne a diffusé samedi pour la première fois des images d'une base souterraine de drones appartenant à l'armée de l'air, située dans les montagnes de Zagros dans l'ouest de l'Iran.

L'Iran est accusé par les Etats-Unis et Israël, ses ennemis jurés, d'utiliser des drones et des missiles pour attaquer les forces américaines et les navires liés à Israël dans le Golfe, afin de déstabiliser la région. En octobre 2021, Washington a imposé des sanctions visant le programme de drones de l'Iran accusé de fournir ces armes à ses alliés au Moyen-Orient, comme le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen et le mouvement palestinien Hamas à Gaza. "Plus d'une centaine de drones de combat, de reconnaissance et de destruction sont dans la base située au coeur des montagnes de Zagros", a indiqué le journaliste à la télévision. Il n'a pas précisé la localisation exacte de la base mais affirmé avoir "volé en hélicoptère" pendant "près de 40 minutes" depuis la ville de Kermanshah (ouest) pour y arriver. La télévision a montré le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées, et le commandant de l'armée, Abdolrahim Moussavi, visitant la base. Le général Moussavi a affirmé que la base se trouvait à "plusieurs centaines de mètres sous terre". Selon la télévision, le drone "stratégique" Kaman-22 d'une portée d'au moins 2.000 km et équipé d'un missile de croisière d'une portée de 200 km fait partie des drones sur cette base. (Belga)