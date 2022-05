Cannes: l'Iranienne Zar Amir Ebrahimi remporte le prix d'interprétation féminine

L'actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi, qui a dû quitter l'Iran pour la France en 2008 à la suite d'un scandale sexuel, a été couronnée samedi du prix d'interprétation féminine pour son rôle dans le thriller d'Ali Abbasi "Les nuits de Mashhad".

L'actrice s'est exprimée d'abord en farsi en recevant son prix. "Ce soir j'ai le sentiment d'avoir eu un parcours très long avant d'arriver ici sur cette scène (...) un parcours marqué par des humiliations", a-t-elle dit, remerciant la France de l'avoir accueillie.

Dans ce thriller à la sauce David Fincher au pays des mollahs qui raconte l'assassinat de prostituées par un fou de Dieu, elle incarne une journaliste en quête de vérité mais confrontée au machisme d'une société iranienne patriarcale.

"Ce film parle des femmes, de leur corps, ce film est rempli de haine, de mains, de seins, tout ce qu'on ne peut montrer en Iran. Merci Ali Abassi d'avoir été si fou, si généreux. Merci de cet art si puissant", a-t-elle déclaré, visiblement émue.

Née à Téhéran où elle a grandi, elle s’est produite au théâtre et a tenu des rôles importants dans des téléfilms et des séries. Sa carrière a été brutalement interrompue en 2006 à cause d'un scandale sexuel.

Scandale qui la force à quitter son pays pour la France en 2008. "Je suis condamnée à la liberté en France, je voudrais que ma famille soit fière de moi ce soir comme je suis fière de mes parents", a-t-elle encore dit.