Festival de Cannes 2022 - "War Pony" remporte la Caméra d'or et "The Water Murmurs" la Palme d'Or du court-métrage

(Belga) Le film "War Pony" sur les destins entremêlés de deux garçons vivant dans une réserve amérindienne a remporté samedi soir la Caméra d'or au 75e Festival de Cannes, qui récompense un premier film toutes catégories confondues.

Présenté à Un Certain regard, ce premier film est signé de Gina Gammel et de Riley Kough, la petite-fille d'Elvis Presley. "War Pony" suit le destin de Bill, 23 ans, qui cherche à joindre les deux bouts et Matho, 12 ans, impatient de devenir un homme, vivant dans un quartier défavorisé du Dakota du Sud. La Palme d'Or du court-métrage est allé à "The Water Murmurs" de la Chinoise Jianying Chen. Et une mention spéciale a été attribuée à "Lori" du Népalais Abinash Bikram Shah uit Nepal. (Belga)