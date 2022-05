Cannes: des Belges récompensés, une satire des ultra-riches remporte la Palme d'Or

Le Suédois Ruben Östlund a remporté samedi une deuxième Palme d'Or à Cannes avec la comédie "Sans filtre", satire acide des ultra-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales.

Le Grand Prix, deuxième distinction la plus prestigieuse, a été remise ex-aequo à la Française Claire Denis pour "Stars at noon" et au Belge Lukas Dhont, le benjamin de la compétition, pour "Close".

Un prix spécial pour la 75e édition du Festival de Cannes a également été remis à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour "Tori et Lokita".

Un film belge récompensé par le Prix du jury

Le Prix du jury du Festival de Cannes a été attribué ex-aequo, samedi soir, au film belge "Les Huit Montagnes" de Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, primé avec le long métrage "EO" du Polonais Jerzy Skolimowski.

"On voudrait remercier le festival de donner un podium aussi énorme à notre film. Et aussi les membres du jury. Waouw! Le prix du jury c'est très beau! Merci beaucoup", a réagi Charlotte Vandermeersch sur scène. "On a voulu réaliser un film qui parle de la vie dans toute sa fragilité et sa force. Toutes ces montagnes à traverser", a expliqué l'actrice et réalisatrice. "Je pense Félix, qu'on a été forts en faisant ce film ensemble et aussi très fragiles. Ce film nous a réuni c'était nécessaire pour nous et c'était très beau. Je te remercie du fond de mon coeur. Je t'aime." "C'était quelque chose d'un peu fou. Nous sommes belges. Nous avons tourné en Italie, avec des acteurs italiens. Nous avons appris l'italien c'était un voyage exceptionnel (...) Ca a été une coopération fantastique entre la Belgique, l'Italie et la France", a pour sa part souligné Felix van Groeningen sur scène. "On voudrait encore remercier Paolo Cognetti, l'écrivain qui a mis son coeur dans ce livre et, nous, on a mis nos coeurs dans ce film. Et aussi notre fils Rufus pour son amour et sa patience avec nous", a conclu Charlotte Vandermeersch.