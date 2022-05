Trafic dense en provenance de la Côte au terme du long week-end

(Belga) La circulation est particulièrement dense ce dimanche en provenance de la Côte vers l'intérieur du pays, indique le Centre flamand pour le trafic routier. Les automobilistes qui rejoignent Bruxelles depuis Ostende devaient compter, vers 16h30, un temps de trajet de 1h45, soit une demi-heure de plus que d'ordinaire. Le temps pluvieux a précipité le retour des vacanciers.

"Le mauvais temps a probablement poussé plus de gens à rentrer plus tôt de leur long week-end", a expliqué le porte-parole du centre, Peter Bruyninckx. "Le trafic est ralenti sur plusieurs tronçons de la E40, surtout entre Aalter et Gand", a-t-il ajouté. Les automobilistes sont également nombreux sur le réseau routier anversois. Sur l'E17 en provenance de Gand, des embouteillages freinent la circulation vers le tunnel Kennedy. Le trafic est également chargé sur le ring extérieur. (Belga)