Coupe d'Europe de roller - Jorun Geerts et Laurens Bergé remportent le classement final chez les juniors

(Belga) Jorun Geerts, chez les filles, et Laurens Bergé, chez les garçons, ont remporté le classement final chez les juniors de la manche de Coupe d'Europe de roller dimanche à Wörgl en Autriche.

Lors de la dernière journée, Geerts et Bergé ont chacun remporté leur course à élimination respectivement sur 5 et 10 kilomètres. Au classement final, Geerts a devancé l'Allemande Leonie Florence Ohl et la Tchèque Johanna Stodolova. Bergé a lui devancé le Néerlandais Tom Mulder et le Tchèque Lukas Pibrik. Chez les élites, Milan Brissinck a pris la troisième place de la course à élimination tandis que Robbe Beelen s'est classé sixième. Au classement final, Belen termine 4e et Brissinck 8e. La victoire est revenue au Colombien Camilo Acosta. (Belga)