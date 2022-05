Dix nouveaux corps retrouvés au Congo après le massacre à Beni, 37 victimes au total

(Belga) À Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, dix autres corps ont été retrouvés après une attaque des membres du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF), ont annoncé l'armée et une organisation locale. Cela porte le nombre total provisoire de victimes après l'attaque de samedi à 37.

"Nous avons retrouvé 27 corps samedi et venons d'en retrouver 10 autres", a déclaré dimanche soir Kinos Katuho, le président d'une organisation civile locale. Il a ajouté que les victimes ont été tuées dans leurs maisons par des membres de l'ADF utilisant des machettes et des armes à feu. Un porte-parole de l'armée a confirmé la nouvelle, affirmant que l'armée avait tué sept combattants de l'ADF samedi. Ce massacre est intervenu après pratiquement un mois d'une relative accalmie enregistrée à Beni où les armées congolaise et ougandaise ont mené depuis fin novembre des opérations militaires conjointes contre les ADF, principalement à l'est de la route nationale N°4. Le groupe armé ADF, décrit par le groupe terroriste État islamique comme sa branche en Afrique centrale, est accusé d'être à l'origine de la mort de milliers de civils au Congo. Le groupe aurait également mené des attaques djihadistes en Ouganda. (Belga)