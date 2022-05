Népal: l'épave de l'avion avec 22 personnes à bord a été retrouvée

(Belga) Les secours ont retrouvé lundi l'épave de l'avion de passagers disparu au Népal, a annoncé un responsable militaire, sans donner de détails sur les 22 personnes, dont deux Allemands, qui se trouvaient à bord.

"Une équipe de secouristes a localisé l'épave de l'avion et a partagé une photo. D'autres équipes s'y rendent d'obtenir plus de détails", a déclaré le porte-parole de l'armée népalaise, Narayan Silwal. Une photo partagée par M. Silwal sur Twitter montre des débris d'avion éparpillés sur le flanc d'une montagne. Le numéro d'immatriculation 9N-AET est clairement visible sur ce qui semblait être un morceau d'aile. Les opérations de recherche ont repris lundi matin après avoir été interrompues dimanche à la tombée de la nuit. L'appareil comptait 19 passagers -dont deux Allemands, quatre Indiens et dix Népalais- ainsi que trois membres d'équipage. M. Silwal a précisé que le site du crash se trouvait dans une zone appelée Sanosware, à Thasang, dans la région de Mustang. Le bimoteur Twin Otter avait décollé de la ville de Pokhara (centre-ouest du Népal) à 09H55 (06H10 HB) avant de perdre le contact radio. Jomsom, connue comme un point de départ pour les randonneurs dans l'Himalaya, est à 20 minutes de vol de Pokhara, deuxième ville du pays, à 200 km à l'ouest de la capitale Katmandou. Les secouristes ont exploré, sans succès, tout au long de la journée de dimanche cette région montagneuse très difficile d'accès dans l'ouest du Népal, à pied et en hélicoptère. Tara Air est une filiale de Yeti Airlines, une compagnie intérieure privée qui dessert de nombreuses régions reculées du Népal. (Belga)