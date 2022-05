Australie: Peter Dutton élu chef de l'opposition conservatrice

L'ancien ministre de la Défense Peter Dutton, un tenant de la ligne dure chez les conservateurs, a été élu lundi nouveau chef du Parti libéral australien, passé dans l'opposition après sa déroute aux élections législatives du 21 mai face au Parti travailliste.

M. Dutton, qui ne faisait face à aucun rival pour prendre la direction du parti, a promis de remettre ce dernier en selle pour les prochaines élections en 2025, et de préparer un plan pour "nettoyer l'inévitable désordre que laisseront les travaillistes".

Avant cela, cet ancien policier très marqué à droite et adepte des déclarations musclées aura surtout pour tâche de restaurer l'unité au sein du Parti libéral. Une formation profondément divisée entre modérés et conservateurs purs et durs, la principale pomme de discorde étant la politique à adopter en matière de changement climatique.

Peter Dutton, 51 ans, a été plusieurs fois ministre sous les précédents gouvernements conservateurs, tenant notamment les portefeuilles de l'Immigation et des Affaires intérieures.

Alors qu'il était ministre de la Défense sous le précédent Premier ministre Scott Morrison, il avait comparé les ambitions géopolitiques du président chinois Xi Jinping en Asie-Pacifique à l'expansionnisme nazi dans les années 1930.

"La seule façon de préserver la paix est de se préparer à la guerre", avait-il dit à l'époque.

Lundi, il a encore affirmé que "la question de la Chine sous le président Xi sera le plus gros problème auquel notre pays devra faire face de notre vivant".

Le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese a toutefois fait l'éloge la semaine dernière de M. Dutton, le jugeant plus fiable que M. Morrison. "Peter Dutton n'a jamais trahi la confiance que je lui ai accordée", a-t-il déclaré.