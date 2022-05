"Environ 1.000 personnes bloquées au contrôle des passeports": que se passe-t-il à l'aéroport de Zaventem?

"Environ 1.000 personnes bloquées au contrôle des passeports à l’aéroport de Zaventem. Le personnel a distribué des bouteilles d’eau", nous écrit Paul via le bouton orange Alertez-nous. Que passe-t-il à l'aéroport de Bruxelles? Les files semblent anormalement longues ce lundi matin au niveau du contrôle des passeports aux arrivées.

Sur Twitter, même constat. "Aéroport de Bruxelles, pourquoi ces folles files d'attente au contrôle des passeports ? C'est le chaos ici. Aucune information et les gens sautent les files d'attente comme des fous", indique une utilisatrice du réseau social.

Informations prises auprès de la porte-parole de Brussels Airport Company, Nathalie Pierard nous explique que les lundis sont toujours globalement plus chargés, "surtout après un long week-end", dit-elle. Mercredi, l'aéroport avait déjà enregistré un taux important de départs et de nombreux voyageurs avaient d'ailleurs réservé des vols en last minute. La compagnie s'attendait donc à de grosses journées dimanche et lundi. "Depuis ce lundi matin, aux environs de 9h30-10h, il y a en effet eu beaucoup plus de monde au niveau des contrôles des passeport, à l'arrivée pour les passagers non-Schengen", poursuit la porte-parole de l'aéroport de Bruxelles-National. Cela peut s'expliquer par l'arrivée simultanée de plusieurs vols.

La situation est cependant en train de se résorber. "Si on regarde le taux d'arrivée dans les prochaines heures, ça va diminuer, car il y a moins d'arrivées."