Accident de la route à Braine-l'Alleud: deux blessés dont un grave

Un conducteur a été très grièvement blessé lors d'un accident survenu dimanche après-midi à Braine-l'Alleud, a-t-on appris lundi auprès de la police locale. Son passager a aussi été blessé, plus légèrement.



Pour une raison encore indéterminée, l'automobiliste, âgé de 58 ans et originaire d'Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur la chaussée de Nivelles. La voiture a terminé sa course contre un arbre. Le Brainois a été transporté à l'hôpital de Nivelles.

Au moment de son admission au service des urgences, son pronostic vital était fortement engagé mais son état s'est ensuite stabilisé, précise lundi le chef de corps de la police de Braine-l'Alleud. Le passager du véhicule accidenté a été admis à l'hôpital de Braine-l'Alleud. Le parquet du Brabant wallon a requis l'intervention d'un expert judiciaire automobile sur les lieux de l'accident.