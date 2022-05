Daimler Truck veut proposer un camion électrique d'une autonomie de 500 km en 2023

(Belga) Le constructeur allemand de camions Daimler Truck, qui fabrique notamment ceux de la marque Mercedes-Benz, souhaite qu'un camion électrique d'une autonomie d'environ 500 kilomètres soit prêt à être produit en série l'année prochaine. Dans cette perspective, des véhicules d'essai de l'eActros LongHaul seront déjà sur la route cette année, a annoncé l'entreprise lundi.

La production des premiers eActros a débuté l'année dernière. Ce camion électrique destiné au trafic de distribution dispose, selon la version, de trois ou quatre packs de batteries et d'une autonomie pouvant atteindre 400 kilomètres. Daimler Truck, qui se présente comme un leader mondial du marché des véhicules commerciaux et emploie plus de 100.000 personnes, s'est déjà engagé à abandonner les moteurs à combustion au profit de technologies plus propres telles que les piles à combustible et les batteries. L'industrie des poids lourds subit la pression de l'UE pour atteindre des objectifs contraignants en matière de protection du climat. Les nouveaux modèles devront émettre en moyenne 15% de dioxyde de carbone en moins d'ici à 2025 et au moins 30% d'ici à 2030, par rapport à 2019-20. Les constructeurs s'exposent à de lourdes amendes en cas de non-respect de ces exigences. (Belga)