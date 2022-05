 Les conséquences de la guerre en Ukraine: les prix alimentaires devraient augmenter de 15 à 20 % d'ici septembre

La guerre en Ukraine a un coût direct. L'état dépense de l'argent pour fournir des armes et une aide logistique et pour accueillir les réfugiés ukrainiens. La guerre a aussi un coût indirect énorme pour les ménages.



Après trois mois de guerre, l'inflation est proche des 9 % au mois de mai. C'est un record depuis 40 ans. Après l'énergie, les prix alimentaires devraient augmenter de 15 à 20 % d'ici septembre. Le coût total sur le budget des ménages s'annonce particulièrement élevé.

"Pour un ménage moyen, on pourrait avoir un coût supplémentaire de la vie de 500 à 600 euros net, ça comprend l'augmentation des prix énergétiques qu'on subit déjà, mais on va certainement subir une forte augmentation des prix alimentaires à partir du mois de septembre", explique Bruno Colmant, professeur d'économie à l'UCLouvain et l'ICHEC.





"Et puis, par exemple, pour les personnes qui sont locataires il y a aura une indexation des loyers. Donc, globalement, ça sera un coût très important qui pourrait atteindre 10 % du salaire des personnes moins favorisées".



Jusqu'à présent, l'impact des mesures économiques du gouvernement se chiffre à 4 milliards d'euros.

Ce coût comprend trois dépenses principales :



- 2,6 milliards d'euros pour la facture énergétique avec notamment la baisse de la TVA

- 450 millions d'euros pour les dépenses militaires

- 800 millions d'euros pour l'aide humanitaire et l'accueil des réfugiés





"Une série de dépenses va augmenter pour l'Etat. Non seulement les salaires, mais il faudra sans doute aider des ménages en difficultés dans le domaine énergétique, c'est l'Etat qui va devoir prendre ça en charge. Et l'augmentation des dépenses militaires est en débat pour le moment, donc ça sera un coût global pour l'économie belge. On peut l'estimer très difficilement, mais je crois que pour cette année-ci, le choc de croissance pour l'économie sera de l'ordre de 5 milliards d'euros", précise le professeur d'économie.



Le coût total direct et indirect du conflit ukrainien pourrait donc atteindre les 9 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.



Les dirigeants des 27 pays européens se réunissent cet après-midi à Bruxelles pour essayer de limiter notre dépendance au gaz et au pétrole russes.