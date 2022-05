Un quadragénaire viole son fils adoptif et six autres victimes: il écope de quinze ans de prison

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi matin un quadragénaire à 15 ans de prison et à 10 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP) pour viols, attentats à la pudeur et facilitation d'usage de cannabis. Les victimes sont au nombre de sept, dont son fils adoptif. La compagne du prévenu, poursuivie pour non-assistance à personne en danger, a, elle, été acquittée.

Entre 2002 - alors que l'enfant était âgé d'à peine 9 ans - et 2014, l'homme a violé son fils adoptif à plusieurs reprises et s'est également livré à des attentats à la pudeur sur celui-ci. C'est une ex-petite amie de la victime, encore mineure à l'époque, qui avait dénoncé les faits. Le père s'imposait lors des relations sexuelles entre les deux jeunes sous prétexte de leur donner des "conseils". Il apportait en outre de l'alcool et du cannabis.

Auditionné en 2020, le fils adoptif du prévenu avait confirmé les violences sexuelles commises par son père. Le prévenu, un ancien policier, avait reconnu les faits commis sur son fils. Les autres victimes ont subi des violences sexuelles lors de soirées organisées au domicile familial. Le fils invitait ses amis à la maison et au fil de la soirée, arrosée d'alcool et de cannabis, le prévenu lançait un film pornographique et tout le monde se déshabillait. Il imposait ensuite des fellations et des masturbations aux victimes, avait relaté la procureure de division de Charleroi.

Le conseil du prévenu avait plaidé un sursis probatoire très strict, soulignant que "tout n'était pas à jeter chez son client", "lui-même victime d'attouchements" par le passé.

La compagne du prévenu contestait pour sa part la non-assistance à personne en danger envers son fils et son filleul. La défense avait plaidé l'acquittement.