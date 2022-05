Sommet européen - Ukraine: "les querelles internes doivent cesser", lance Zelensky aux pays de l'UE

(Belga) "Les querelles internes doivent cesser", a lancé lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux pays de l'Union européenne, les appelant à une "plus grand unité" pour permettre "l'adoption" d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou.

"L'Europe doit montrer sa force. Car la Russie ne perçoit que la force comme argument. (...) Il est temps que vous ne soyez pas divisés, pas des fragments, mais un tout uni", a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé lors d'un sommet extraordinaire de l'UE à Bruxelles. "Ce n'est que par une plus grande unité que l'on pourra trouver des réponses efficaces à tout ce que la Russie fait contre nous et contre vous", a appuyé M. Zelensky. Le président ukrainien a encouragé les Vingt-Sept à faire voter un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, "y compris sur le pétrole". "Il est évident qu'il doit y avoir des progrès dans les sanctions contre l'agression (russe)", a-t-il fait valoir une nouvelle fois. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le pays est très dépendant du pétrole russe, avait préalablement toutefois affirmé lundi qu'il n'y avait "pas de compromis" acceptable "pour l'instant" concernant un embargo européen sur le pétrole russe. "Malheureusement, pour une raison qui m'échappe, on n'en est pas encore là", a déploré Volodymyr Zelensky dans son message vidéo. Selon lui, la Russie ne veut pas voir une Union européenne unie, mais "27 Etats divisés, 27 morceaux qui ne peuvent s'assembler". "C'est cela leur souhait", a-t-il estimé. Sur la candidature ukrainienne pour intégrer l'UE, il s'est enfin dit "certain" que "les Etats réticents (...) allaient changer d'avis", alors que plusieurs représentants européens, notamment français, ont émis des réserves sur une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. (Belga)