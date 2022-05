750.000 navetteurs touchés par la grève sur le rail: impossible d'assurer un service minimum dans trois provinces 

Une grève nationale est lancée ce mardi partout dans le pays dans le service public. Le rail sera l'un des secteurs les plus touchés. Les perturbations du trafic ferroviaire débutent dès ce lundi 22H. L'action devrait être très suivie: dans les provinces de Liège, Namur et de Luxembourg, il ne sera d'ailleurs pas possible d'assurer un "service minimum".

Autant le dire franchement: prendre le train dans les prochaines heures sera presque impossible. Dès 22h ce lundi soir jusque 22h mardi, il n'y aura pas le moindre train dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Dans le reste du pays, il y en aura un sur quatre.

On nous empêche d'aller à l'université et d'avoir examen

L'action syndicale se transforme en galère pour Roderick. Nous avons interrogé le jeune homme ce lundi après-midi à Liège. Il est en pleine session d'examens. "On nous empêche d'aller à l'université et d'avoir examen. C'est un peu embêtant. Surtout que mon train, il n'y en a aucun entre Namur et Liège par exemple", nous a-t-il confié. "Je vais demandé à mes grands-parents de me conduire jusqu'à mon examen, c'est compliqué", témoigne un autre étudiant.

C'est la preuve qu'il y a un mécontentement

La pagaille attendue sur le rail s'explique par l'ampleur du mouvement de grève générale dans les services publics. Ce mardi, la SNCB se retrouve sans personnel de cabine par endroits. Pour la première fois depuis son instauration, le service minimum est impossible à organiser. "À partir du moment où une large majorité du personnel décide de faire grève, effectivement le service minimum n'est pas appliqué puisque ce n' est pas une réquisition", explique Gianni Tabbone, président de l'ASBL "Navetteurs.be".

"C'est la preuve qu'il y a un mécontentement et qu'il est temps de revoir un refinancement du rail, et un investissement avec du personnel", déclare de son côté Thierry Moers, secrétaire national de la CGSP Cheminots.

Si aucun train ne circuleront dans ces provinces, c'est en raison d'un manque de personnel, nous explique la porte-parole: "Pour faire rouler un train, il y a 3 catégories de personnel qui sont indispensables : le conducteur, nos accompagnateurs qui sont garants de la sécurité, et il y a aussi le personnel de signalisation dans les cabines. Dans ces 3 provinces, il n’y avait pas de personnel dans les cabines de signalisation d’Infrabel, le gestionnaire du réseau, et c’est pourquoi aucun train ne circulera. Il n’a pas été possible de mettre le service minimum parce que pour faire circuler un train ces 3 catégories de personnel doivent être réunies".

Au total, 750.000 navetteurs sont concernés par cette grève des trains. La SNCB renvoie chaque voyageur sur ses réseaux sociaux et son site internet.

Un quart des trains circuleront dans le reste du pays: le détail

Dans le reste du pays, seul 1 train sur 4 circuleront, grâce au "service minimum" qui a pu être mis en place. "Un service minimum sera assuré et garanti. On suggère donc aux personnes concernées de bien vérifier que le train est prévu via notre planificateur de voyage", conseille Elisa Roux. Les écrans en gare seront également mis à jour régulièrement.

Les trains IC (reliant les grandes villes) suivants circuleront presque toute la journée :

IC Anvers-Central - Gand - Courtrai - Poperinge

IC Anvers-Central - Saint-Nicolas - Gand - Lichtervelde - La Panne

IC Anvers-Noorderdokken - Malines - Bruxelles - Nivelles - Charleroi-Sud

IC Courtrai - Gand-Saint-Pierre

IC Ostende - Bruxelles - Eupen

? Ces trains circulent uniquement entre Ostende et Louvain

? Ces trains circulent uniquement entre Ostende et Louvain IC Quiévrain - Mons - Bruxelles - Louvain - Liège-Guillemins

? Ces trains circulent uniquement entre Quiévrain et Landen

? Ces trains circulent uniquement entre Quiévrain et Landen IC Tournai - Lille Flandres (FR)

1 train S (offre suburbaine) ou L sur 5 seront disponibles. La plupart des trains P, qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir, ne circuleront cependant pas. Pour voir en détail les trains concernés, rendez-vous sur le site de la SNCB.

Quelques gares seront peu, voire pas desservies. La circulation reprendra normalement dès mercredi matin. La SNCB ajoute regretter la situation pour les voyageurs. Ceux-ci peuvent consulter le service alternatif dès lundi matin sur le planificateur de voyages, l'application ou le site web de la SNCB. Une attestation de perturbation est également disponible sur leur site.