Mexique: le méga-chantier du "Train Maya" suspendu indéfiniment

(Belga) La justice mexicaine a confirmé lundi la suspension des travaux du "Train Maya", chantier public pharaonique à 10 milliards de dollars, entre Playa del Carmen et Tulum, une victoire pour les défenseurs de l'environnement dans cette zone hyper-touristique.

Un juge du Yucatan a prononcé la "suspension définitive" des travaux sur ce tronçon d'une distance 60 km - sur les 1.500 au total - sur la côte des Caraïbes au sud de Cancun, une région qui attire des dizaines de milliers d'Américains et Européens. Le juge se prononçait sur un recours déposé par un collectif de plongeurs et de spéléologues qui défendent l'environnement si particulier de la péninsule du Yucatan: forêts, cavernes et "cénotes", puits d'eau douce souterrains d'une grande valeur archéologique. Le juge a estimé que les autorités mexicaines n'ont pas respecté avant les travaux les procédures d'évaluation d'impact environnemental, d'après un communiqué de l'association pour la défense "à un environnement sain". S'appuyant sur le "principe de précaution", la justice a considéré qu'il existait "un danger imminent" que l'exécution des travaux entraîne "des dégâts irréversibles", ajoute le collectif. Les autorités mexicaines peuvent faire appel de cette décision à travers le ministère de l'Environnement et le Fonds national pour le développement du tourisme (Fonatur). La justice avait déjà annoncé la suspension provisoire des travaux le 19 avril. (Belga)