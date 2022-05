France: Shakespeare triomphe aux Molières du théâtre

(Belga) Shakespeare s'est taillé la part du lion... aux Molières, les récompenses annuelles du théâtre français, où une version de la comédie "Comme il vous plaira" a remporté quatre statuettes lundi lors de la prestigieuse cérémonie, de retour après deux ans de pandémie.

La comédie shakespearienne, dans une version de Léna Bréban, a dominé la soirée avec quatre statuettes: meilleur spectacle du théâtre privé, meilleure mise en scène dans le privé, meilleure comédienne du théâtre privé (Barbara Schulz), meilleure comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier). Une autre comédie, "Berlin Berlin", sur un couple pendant la Guerre froide qui veut s'enfuir et passer à l'Ouest, a remporté le Molière de la comédie et le meilleur comédien du théâtre privé (Maxime d'Aboville). Quant à la comédie musicale "Les Producteurs", dans une mise en scène du surdoué du théâtre français Alexis Michalik, elle a remporté deux Molières (meilleur spectacle musical et révélation masculine pour Benoît Cauden). Le couple de metteurs en scène le plus convoité du moment, Christian Hecq et Valérie Lesort, a raflé deux statuettes (la création visuelle et la mise en scène pour un spectacle du théâtre public) pour "Le Voyage de Gulliver". La cérémonie a coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, mais aussi avec une baisse de la fréquentation dans les salles. "Ce n'est pas en restant devant nos écrans à attendre les livreurs de repas que nous triompherons de nos angoisses... C'est en riant ou en pleurant, en partageant nos émotions dans une salle de spectacle", a plaidé la présidente de cette édition, l'actrice Isabelle Carré. Les Molières avaient été organisés sans public en 2020 puis annulés l'an passé à cause du Covid. (Belga)