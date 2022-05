Grève du service public: quand le service minimum garanti ne l'est finalement pas partout...

L'action nationale des syndicats aura de fortes conséquences sur le fonctionnement des services publics ce mardi. Les transports en commun, les administrations, les prisons, la collecte des déchets, la distribution du courrier, l'enseignement et les chaînes publiques seront perturbés. Le syndicat socialiste a également lancé un appel à la grève générale.

Lors de ce mouvement de grève générale, l’application de la loi sur le service garanti n’aura pas été possible dans certaines provinces où la mobilisation est forte : Liège, Luxembourg et Namur. Pour le reste, dans les autres endroits du pays, seul 1 quart des trains en moyenne devraient être disponibles.

La loi sur le service garanti a 5 ans. Elle n’a pu être mise en place que quelques fois jusqu’ici. Les actions de grève ont en effet été peu nombreuses ces derniers temps en raison de la pandémie.

Mesure emblématique du gouvernement Michel, cette loi sur le service garanti avait été le tout premier point d’accord de sa future majorité lors de l’été 2014. Mais n’avait pu être votée que fin 2017. Et avec des "angles morts", des imperfections qui se confirment aujourd’hui.

Parmi les défauts de la loi, notamment l’impossibilité de réquisitionner du personnel : l’application du service garanti est tributaire de l’ampleur de la grève au sein du personnel naviguant (conducteurs et accompagnateurs) et de surveillance (personnel de signalisation). S’il n’y a pas assez de personnel non gréviste parmi l’un de ces trois métiers, pas de service garanti possible.

Pour savoir si un train roule dans votre région, la SNCB invite les voyageurs à consulter le service alternatif sur le planificateur de voyages, l'application ou son site web.