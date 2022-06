Margaret, connue comme étant la plus grande fan de la reine Elizabeth, possède 10.000 objets consacrés à la famille royale (vidéo)

La reine Elizabeth est si populaire qu’elle génère parfois des passions débordantes, voir envahissantes. Il faut dire que les produits dérivés ne manquent pas, et après 70 années de règne, ils s’accumulent. Rencontre avec Margaret Tyler, une fan inconditionnelle d’Elizabeth II, qui en possède plus de 10.000…

Au nord de Londres, dans un quartier résidentiel de Wembley, les passants confondent la maison de Margaret à un musée... dédié à la gloire de la famille royale britannique. Margaret est connue comme étant outre-Manche la plus grande fan de la reine Elizabeth II. Sa demeure est entièrement décorée avec des souvenirs de la famille royale.

"Entrez! Bienvenue à Heritage House, je vous fais visiter", nous accueille d'emblée sa propriétaire. Margaret Tyler est une fan absolue de la reine Elizabeth… Cela fait 40 ans qu’elle rassemble tasses, et produits dérivés en tout genre. Sa collection est tellement imposante, que la septuagénaire consacre toute une pièce aux objets commémorant le règne d’Elizabeth. C’est sa "Jubilee room".



"C’est une grande pièce quand elle est vide. Avant, c’était notre salon, quand les enfants étaient petits, mais je l’ai remplie, maintenant, ils n’arrivent plus à entrer !", décrit-elle. Mais le salon actuel, n’est pas beaucoup plus praticable…

Elle se démène pour nous quand ça ne va pas, on est si chanceux.

Dans sa pièce de jour, Margaret a déjà accumulé de nombreux objets à l'occasion du jubilé de platine. Fière de ses nouvelles acquisitions, elle nous montre un plat: "Il a coûté 350 euros", nous précise-t-elle.

Pour elle, continuer à enrichir sa collection est primordial: "C’est pour dire "Merci Madame"… Elle est une Reine si brillante, elle pense à nous, s’inquiète pour nous, elle se démène pour nous quand ça ne va pas, on est si chanceux."

C’est ainsi que les objets les plus insolites font la fierté de la Britannique… Dans sa demeure, une copie de la robe des fiançailles de Kate Middleton avec le prince William est également visible, mais aussi des reproductions des robes de baptême des petits princes.



Cette admiration poussée à l’extrême remonte à l’enfance. Margaret a 9 ans quand Elizabeth monte sur le trône. Comme de nombreux Britanniques, Margaret redoute plus que tout le jour de la dernière révérence royale. "J’aurai le cœur brisé…", confie-t-elle. Et de poursuivre: "Ce sont des choses qui arrivent, je pense que la reine en est très consciente. Elle s’est beaucoup reposée ces derniers temps, alors j’espère que les choses vont s’améliorer, et je crois que le jubilé lui remonte le moral, elle va réaliser à quel point elle compte pour nous."

Et c’est depuis la foule, que Margaret pourra manifester tout son soutien à la reine, comme elle l’a fait lors des jubilés précédents.