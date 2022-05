La chaîne israélienne i24NEWS ouvre des bureaux au Maroc

La chaîne de télévision israélienne i24NEWS a annoncé mardi l'ouverture de deux bureaux au Maroc, devenant le premier média basé en Israël à s'installer dans ce pays, qui a signé un accord de normalisation avec l'Etat hébreu.

"L'ouverture de ces bureaux s'inscrit dans la volonté d'i24NEWS d'étendre ses activités à l'international: Paris, New York, Washington, Tel Aviv-Jaffa, Los Angeles, Dubaï et désormais Rabat et Casablanca", a annoncé la chaîne dans un communiqué.

Lancée en 2013 par le milliardaire Patrick Drahi --de nationalité marocaine, française, israélienne et portugaise--, la chaîne diffuse de l'information en continu en trois langues (français, anglais et arabe).

"Nous répondons à l'attente du public marocain en ouvrant deux nouveaux studios dans le pays", a affirmé son PDG Franck Melloul, dans ce communiqué.

Le Maroc a rétabli des relations avec Israël en 2020 dans le cadre des "Accords d'Abraham", un processus de normalisation entre l'Etat hébreu et des pays arabes soutenu par l'administration américaine de l'ancien président Donald Trump.

Les deux pays avaient déjà noué des relations diplomatiques au début des années 1990 avant que Rabat n'y mette fin au début de la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000 contre l'occupation israélienne.

Ces accords de normalisation, auxquels ont adhéré également les Emirats arabes unis et Bahreïn, ont toutefois été fustigés par les dirigeants palestiniens, qui dénoncent une "trahison" de la part de ces pays arabes.

La chaîne i24NEWS a aussi signé en décembre 2020 un accord avec le conglomérat Abu Dhabi Media permettant un "échange" de contenus entre leurs rédactions basées dans les deux pays, dans la foulée des accords de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis.