Mascottes, barrières et carrés colorés: le nouveau dispositif wallon pour vous faire ralentir aux abords des écoles (vidéo)

Chaque jour, deux enfants sont victimes d'un accident devant leur école en Wallonie. Devant ce constat, un nouveau dispositif a été imaginé pour favoriser le ralentissement des automobilistes devant ces lieux si particuliers. Un dispositif testé en ce moment à Havelange, où il a été mis en place pour vérifier son efficacité.

Concrètement, des mascottes, appelées Tom et Lily, sont installées au début de la zone pour marquer la présence d'une école à proximité. La signalisation lumineuse et les barrières sont toujours présentes. Mais, c'est une nouveauté, de petits carrés colorés sont aussi disposés sur la route. "Cela doit provoquer chez l'automobiliste un changement dans son champ visuel. Il y a progressivement quelques carrés colorés sur le bitume noir, il arrive sur un tarmac rouge, il remarque un changement visuel et cela induit naturellement un ralentissement dans le subconscient", explique Jean-Pierre Descy, chef de corps de la Police Condroz-Famenne.

Et cela semble fonctionner: avant l'installation de ce dispositif, 46% des contrôles révélaient une vitesse excessive dans cette zone 30. Ce chiffre a depuis été réduit de moitié. Au total, la Wallonie investira 7 millions d'euros d'ici 2024 pour aménager les abords des écoles primaires et maternelles.