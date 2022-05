Quinzième édition des "Journées Églises Ouvertes" ce week-end des 4 et 5 juin

(Belga) Les "Journées Églises Ouvertes" qui mettent traditionnellement le patrimoine religieux de nos régions à l'honneur le premier week-end de juin célèbrent cette année leur quinzième anniversaire d'existence au travers de différentes animations telles que concerts, visites, balades, jeux, expositions, conférences ou spectacles, indiquent mardi les organisateurs dans un communiqué.

L'événement, qui avait mobilisé l'an dernier plus de 500 lieux de culte en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, a choisi le thème "Itinérêves" comme fil rouge pour les évènements proposés par les édifices ouverts lors de ce week-end festif. "C'est un appel à s'aventurer sur le fil ténu entre réel et imaginaire. Que ce soit en pérégrinant d'une église à l'autre, en méditant simplement dans un lieu paisible ou en pratiquant une activité artistique, tout est bon pour permettre cet entremêlement des deux mondes", expliquent les organisateurs.