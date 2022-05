Retraits d'argents et paiements par Bancontact perturbés: "Attention si vous faites vos courses"

Vous êtes nombreux à nous signaler l'impossibilité de retirer de l'argent ou de payer un achat dans un commerce à l'aide de votre carte bancaire ce mardi après-midi. A partir de 16h environ, les transactions par cartes bancaires n'étaient plus possibles dans de nombreux magasins à travers tout le pays.

"J’ai fait mes courses au Aldi de Philippeville et grosse difficulté à payer via carte bancaire. Que faire si on a pas de liquide ?", signale Anastasia.

"A La Louvière, on ne peut pas payer par carte, ni dans les magasins comme Colruyt, ni dans une station essence,...", a écrit Davi.

"Attention si vous faites vos courses, le réseau bancontact des magasins ne fonctionne pas en province de Liège", indique Patrice.

Contacté par nos soins, le porte-parole de Worldline n'a pas encore pu confirmer cette panne.

Plus d'informations à venir.