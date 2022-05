Mexique: la suspension du Train Maya, "une affaire politicienne" selon le président

(Belga) Le président du Mexique a qualifié d'"affaire politicienne" la suspension partielle de son chantier pharaonique, le "Train Maya", en annonçant un recours contre la décision d'un juge qui a donné raison aux défenseurs de l'environnement dans une zone hyper-touristique.

"Ce sont des pseudo-défenseurs de l'environnement financés par de grandes entreprises, surtout du tourisme et aussi par des gouvernements étrangers", a déclaré Andres Manuel Lopez Obrador lors de sa longue allocution quotidienne devant les médias. "Il y a des défenseurs de l'environnement financés par les États-Unis", a-t-il affirmé. Le président mexicain a annoncé son intention de "présenter des recours" et d'"aller devant une autre instance". "Nous sommes sûrs que le chantier va se poursuivre", a certifié AMLO. "Nous allons respecter la loi. Ce ne sont pas des intérêts particuliers qui vont nous arrêter. Ils ne vont pas se mettre au-dessus de l'intérêt général". Un juge a ordonné lundi la suspension définitive des travaux sur 60 km entre Playa del Carmen et Tulum, au sud de Cancun sur la mer des Caraïbes. Le juge se prononçait sur un recours d'un collectif de plongeurs et spéléologues déposé au nom de l'environnement de la péninsule du Yucatan : forêt, grottes et puits d'eau douce souterrain, les "cénotes" pré-hispaniques d'une grande valeur archéologique. Le tronçon Playa del Carmen-Tulum ne représente qu'une toute petite partie des 1.550 km d'un chantier estimé à 10 milliards de dollars. "Nous parlons d'un tronçon où il y a précisément le plus d'argent", a déclaré le chef de l'État. Le "Train Maya" doit permettre le développement de la péninsule du Yucatan, dans l'esprit du président qui souhaite la fin des travaux en 2023, avant la fin de son mandat unique de six ans en 2024. (Belga)