Fumer ou vapoter, les règles dans les lieux publics fermés sont les mêmes

Si la cigarette a été bannie des lieux publics fermés, qu'en est-il de la cigarette électronique apparue en 2009? Souvent, les consommateurs sont un peu perdus. Fumer ou vapoter, ces deux gestes sont-ils soumis à la même réglementation ?

Elle séduit de plus en plus de Belges, plus de 400.000 dans notre pays. Elle s'invite parfois même dans les bureaux, et pourtant, la cigarette électronique est interdite au même titre que la cigarette classique dans les lieux publics fermés.

Une interdiction de vapoter qui n'est pas toujours très claire chez les commerçants. "Je ne savais pas si c'était interdit ou pas. Je n'ai jamais fait attention au fait qu'il y ait une loi qui interdit de vapoter dans les magasins. Maintenant, si on me dit que c'est interdit, c'est interdit légalement, c'est tout", confie Fernanda, la co-responsable d'une librairie.

Pour les consommateurs, utiliser la cigarette électronique à l'intérieur des bars et des restaurants reste toujours tentant.

Noémie est serveuse et elle doit parfois rappeler des clients à l'ordre. "Les gens doivent se dire qu'étant donné que ce n'est pas une vraie cigarette, ils peuvent se dire qu'à l'intérieur, ce n'est pas un souci et que ça ne va déranger personne. Pour nous la règle est la même et ça ne changera pas donc on ne le permet pas", souligne-t-elle.

Depuis sa commercialisation en 2009, la cigarette électronique est considérée comme un produit du tabac. Elle est soumise aux mêmes interdictions. Là où il n'est pas possible de fumer, il n'est pas non plus possible de vapoter.

"Une vapeur qui est dégagée par la cigarette électronique peut aussi être une vapeur gênante en termes d'odeurs et en termes de pollution atmosphérique, même s'il n'y a pas une toxicité, mais ça peut être aussi une gêne", dit le tabacologue Martial Bodo.

Vous le saurez maintenant, le pictogramme que vous connaissez bien, ne concerne plus uniquement la traditionnelle cigarette, mais aussi la cigarette électronique.