Parlement bruxellois - La troisième commission délibérative plaide pour la création d'un "maillage noir"

(Belga) La troisième commission délibérative du Parlement bruxellois, constituée d'un panel de 45 citoyens tirés au sort et de 15 députés, a adopté mardi soir 22 recommandations visant à protéger et à renforcer la biodiversité dans la ville.

Celles-ci touchent à une palette de thèmes liés à la vie urbaine. Au-delà de celles auxquelles on peut s'attendre (e.a. la réduction du trafic automobile ou la végétalisation des toits plats des bâtiments), plusieurs recommandations visent une approche transversale de la problématique afin de définir une stratégie multidisciplinaire et des objectifs généraux d'intégration de la préservation, voire restauration de la biodiversité dans le cadre législatif régional. Il est demandé d'opérer des choix budgétaires en conséquence tout en veillant à l'équité sociale des aménagements dans ce sens. Le tout, sans oublier d'évaluer sous ce prisme les politiques menées. La sensibilisation de la population occupe une place en vue dans les recommandations, y compris via l'organisation de potagers collectifs à l'attention de la population qui n'a ni jardin, ni balcon. Au-delà d'une végétalisation accrue de l'hypercentre de la capitale et d'une meilleure protection des friches urbaines, la commission délibérative plaide pour la mise en place d'un "maillage noir" pour lutter contre la pollution lumineuse. La question de la manière de concilier protection de la biodiversité et développement des différentes fonctions de la ville avait été mise sur la table du parlement par les citoyens eux-mêmes. Lorsqu'elle est signée par plus de 1.000 personnes âgées de 16 ans accomplis et résidant en Région de Bruxelles-Capitale, une suggestion citoyenne permet de lancer un débat au sein d'une commission délibérative. Vingt-trois Bruxelloises et vingt-deux Bruxellois (36 francophones et 9 néerlandophones) ont été tirés au sort pour rejoindre, pour six séances de travail organisées depuis fin avril, les quinze députés de la commission du Développement territorial. (Belga)