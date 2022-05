Depp contre Heard: le jury se sépare sans décision, reprise des délibérations mercredi

(Belga) Le jury du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard s'est séparé mardi sans parvenir à une décision unanime pour déterminer si l'acteur a été diffamé par son ex-épouse, qui avait affirmé avoir subi des violences conjugales pendant leur mariage.

Les sept jurés - cinq hommes et deux femmes - ont commencé à délibérer vendredi, à la conclusion de six semaines de débats devant le tribunal de Fairfax, petite ville de Virginie proche de Washington. Mais plus de 9 heures de discussion n'ont pour l'instant débouché sur aucune décision et ils reprendront leurs délibérations mercredi matin. Johnny Depp s'est envolé pour le Royaume-Uni après la fin des débats vendredi pour participer, dimanche et lundi, à deux concerts du Britannique Jeff Beck à Sheffield et Londres. Contactée par l'AFP, une porte-parole d'Amber Heard n'a pas voulu confirmer "à ce stade" si l'actrice serait présente pour l'énoncé du verdict. La vedette de la saga "Pirates des Caraïbes" poursuit en diffamation son ex-femme, qui avait écrit dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 être "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer Johnny Depp. Il réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune a détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard, apparue notamment dans "Justice League" et "Aquaman", a contre-attaqué et demande le double. L'actrice de 36 ans assure avoir exercé son droit à la liberté d'expression en écrivant cette tribune. Selon elle, la plainte de Johnny Depp est "futile" et prolonge "les abus et le harcèlement" qu'il lui a fait subir. Elle accuse un ancien avocat de l'acteur de l'avoir diffamée en affirmant dans la presse que ses allégations de violences conjugales étaient "fausses". (Belga)