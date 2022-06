Coronavirus - L'Autriche supprime l'obligation du port du masque dans les transports publics

(Belga) A partir de mercredi, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics et dans les supermarchés en Autriche et ce au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Le masque reste toutefois obligatoire dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Au niveau local, la capitale Vienne a choisi de maintenir le port du masque dans les transports publics, a indiqué le bourgmestre Michael Ludwig. La mesure reste également valable dans les cabinets médicaux et pharmacies. Les Autrichiens pourraient être amenés à devoir de nouveau se couvrir la bouche si le nombre d'infections dans le pays augmente à l'automne, comme il est attendu. L'incidence sur sept jours pour 100.000 habitants en Autriche est actuellement d'environ 175. (Belga)