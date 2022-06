70 ans de règne de la reine Elizabeth II: elle ne peut malheureusement plus cacher ses problèmes de santé depuis plusieurs mois

La Reine Elizabeth pourra-t-elle prendre pleinement part aux grandes festivités du Jubilé demain? C’est la question que se posent tous les Britanniques, car ces derniers mois, sa santé est très fragile, et sa présence souvent décidée au dernier moment. Quand la santé de la Reine s’est-elle dégradée?

L'image fait trembler la Grande Bretagne. Le 13 octobre dernier, la Reine se déplace à l'aide d'une canne. Ce n'était plus arrivé depuis 17 ans, suite à une opération du genou. Elizabeth II garde le sourire, mais ses sujets s'inquiètent d'autant plus qu'une semaine plus tard, elle passe une nuit à l'hôpital, à l’endroit même où son époux Philippe a été pris en charge à la fin de sa vie.

Quand elle regagne son château de Windsor le lendemain, c'est le soulagement.

"Ils ont de bons gènes dans sa famille, sa mère est morte très âgée", rassure un observateur royal.

"C'est bon de savoir qu'elle est rentrée, on n'est jamais sûr en matière de santé, mais c'est bien qu'elle soit rentrée au château", se contente un admirateur de la Reine.

Mais même remise, la Reine est contrainte au repos par ses médecins. Elle effectue quelques rares activités, la plupart du temps en vidéo conférence. Elle annule même sa présence à la Cop 26 en Ecosse en février dernier, forcée de participer via un simple message vidéo.

Dans les jours qui suivent, alors qu'elle est annoncée à la cérémonie du souvenir à Londres, Elizabeth II se décommande en toute dernière minute... Officiellement, c'est à cause de problèmes de dos.

La reine nonagénaire ne le cache pas. Elle a de plus en plus de mal à se déplacer. "Comme vous le voyez, je ne peux pas bouger", s'excuse-t-elle à un invité.

Pour ne rien arranger, fin février, Elizabeth II contracte le Covid 19.. De quoi l'affaiblir encore davantage.

Désormais ses sorties officielles seront sélectionnées avec le plus grand soin. Elle décide de se faire remplacer par son fils au très officiel discours du trône… Mais assiste volontiers à l’événement équestre donné en son honneur à Windsor. Chaque apparition de la Reine, est désormais un grand moment de suspens.