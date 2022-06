Galvanisé, Mélenchon renoue avec le meeting à l'approche des législatives

Galvanisé par les sondages, Jean-Luc Mélenchon renoue mercredi soir avec l'exercice du meeting qui a fait une partie de son succès à la présidentielle, moins de deux semaines avant le premier tour des législatives.

Selon les projections des sondeurs, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), la coalition de partis de gauche qu'il emmène, deviendrait la deuxième formation à l'Assemblée nationale derrière la majorité présidentielle, avec entre 165 et 195 sièges. Et elle est au coude-à-coude avec LREM et ses alliés sur le total national des voix, autour de 28%, au premier tour.

Le meeting aura lieu avec une jauge plus modeste qu'à la présidentielle, à la salle Olympe de Gouges dans le XIe arrondissement de Paris. Prendront la parole, outre le chef Insoumis, plusieurs candidats Nupes à Paris, dont le chef d'EELV Julien Bayou et la directrice de communication de la campagne présidentielle de LFI Sophia Chikirou.

Jean-Luc Mélenchon s'est échauffé lundi soir en lançant le "parlement" de la Nupes. Il a expliqué pourquoi il avait commencé sa campagne en demandant aux Français de "l'élire Premier ministre".

Après un deuxième tour où les électeurs de gauche ont fait barrage à Marine Le Pen, "le président de la République n'a pas de mandat, nous sommes donc obligés de passer à un régime parlementaire, nous le ferons de l'intérieur même des institutions", a-t-il dit.

"Nous sommes prêts à gouverner, nous savons quoi faire", a prévenu le tribun. En présence de responsables d'EELV, du PS, du PCF et de Générations, il a redit sa satisfaction d'avoir su enfin rassembler les gauches derrière lui: "Le changement d'époque est en train de se nouer, nous en sommes les auteurs, c'est une autre époque qui commence pour la gauche, la page précédente est tournée, nous sommes responsables de celle qui arrive, nous ici, personne d'autre".

- "Qui est Nupes?" -

Reste qu'il s'expose personnellement. "Sa stratégie est intelligente mais le Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ne doit pas effacer ceux qui ne sont pas fans de la première heure", observe Ian Brossat, ancien directeur de campagne du candidat communiste Fabien Roussel.

"L'enjeu est celui de l'identification des candidats", explique à l'AFP Paul Vannier, négociateur de l'accord pour LFI et candidat de la Nupes dans la 5e circonscription du Val-d'Oise. Le portrait du chef Insoumis et le logo de la Nupes sur les affiches? "Il est encore temps pour ceux qui ne l'auraient pas fait de corriger cela".

Julien Bayou confie pour sa part être "agréablement surpris" du fonctionnement de la Nupes: "C'est fluide dans la coordination, ça prend sur le terrain, on a fixé quelques grands axes de campagne et chacun a ses manières de communiquer".

"Les écolos sont très bons élèves, ils en font beaucoup, même quand il n'y a pas la presse", sourit un cadre de la Nupes en privé, qui note que "les Verts avaient pourtant théorisé qu'ils étaient l'avenir de la gauche, donc le changement de pied est brutal".

La porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire a moqué les espoirs de victoire de la Nupes, dans le Parisien mardi: "Les législatives, c'est 577 scrutins à deux tours, sur 577 circonscriptions. Anticiper les résultats, à partir des sondages nationaux des différents partis, c'est comme annoncer la météo du jour en France, en faisant la moyenne des températures de Lille à Marseille".

Et la macroniste de brocarder en la Nupes "un accord de circonscription, pas un accord de conviction": "Qui est Nupes ? Nupes est-il contre le burkini comme le communiste Fabien Roussel ou pour son autorisation avec Julien Bayou ? Sur le nucléaire, Nupes est-il avec les communistes ou avec les écologistes qui sont contre?"