Guy, 80 ans, s'offusque face aux tarifs de l'électricité "renouvelable et belge" d'Eneco: "Le prix du vent a-t-il lui aussi augmenté de 700%?"

Face à la flambée des prix de l'énergie, Guy a suivi attentivement l'évolution des tarifs avant de signer un nouveau contrat d'électricité. Client chez Eneco, il ne s'attendait pas à voir sa facture presque doubler en faisant appel à ce fournisseur d'électricité 100% "renouvelable et belge". Il se demande donc si "le prix du vent a lui aussi connu une augmentation"...

Guy a attentivement observé le boom des prix de l'énergie ces derniers mois, et il se dit complètement surpris de voir sa facture augmenter de cette manière. Via le bouton orange Alertez-nous, il dénonce ce qui est pour lui une "arnaque". "Mon fournisseur 100% vert Eneco, avec ses 100 éoliennes, augmente le prix de son kilowattheure de 700% en 12 mois. Le prix du vent a-t-il augmenté de 700%?", s'interroge-t-il.

Âgé de 80 ans, Guy habite dans une maison 4 façades du côté de Grez-Doiceau (Brabant wallon). L'ingénieur informatique de formation précise qu'il se chauffe à l’électricité et est un "gros consommateur". "J’ai 25 panneaux solaires photovoltaïques sur le toit et j’ai un budget de 5.000 euros par an. Ma facture double pratiquement. Je passe de 5.000 à 8.800 euros (voir factures ci-dessous). Mais si vous prenez uniquement la partie énergie (distribution sans transport), vous voyez que l’énergie a augmenté de près de 700%", souligne-t-il.

Comment arrive-t-on à ces chiffres? C’est incroyable

Changeant de fournisseur tous les ans, Guy indique qu'il avait signé l'année dernière un contrat à tarif fixe chez Eneco, qui s'est terminé ce 1er juin. "C’était 4 cents le kilowattheure en journée et 3 la nuit. A présent, on est à près de 26. Je me demande d’où ça vient. Si je vais sur le site Monenergie.be et que j’indique ma consommation, on me donne différents contrats des différents fournisseurs. C’est partout pareil. Les augmentations sont pareilles chez Engie par exemple", poursuit-il.

Et de conclure: "Il y a quelque chose qui se passe sur ce marché qui n’est pas logique et personne ne semble s’en soucier. Tout ça disparaît dans la facture électrique. Je ne sais pas comment on arrive à ces chiffres, c’est incroyable. À ce rythme-là, des gens vont devoir vendre leur maison et ne pourront plus se chauffer.

Troisième fournisseur d'énergie en Flandre et quatrième en Wallonie, Eneco est un fournisseur d’énergie durable qui se concentre donc sur la production et la fourniture de gaz et d’électricité. Celle-ci provenant de sources renouvelables comme le soleil et le vent.

Actif sur le marché belge depuis 2011, Eneco dit fournir de l’énergie 100% verte produite sur le sol belge via 107 éoliennes et plus de 350.000 panneaux solaires. Au total, Eneco fournit en Belgique plus de 1 million de clients résidentiels et 55.000 clients industriels en électricité et gaz verts.

Mais si l'électricité est 100% "renouvelable et belge", comme le dit Eneco, pourquoi les prix augmentent-ils aussi fortement ? La société doit-elle s'aligner avec le marché européen ? Est-elle obligée ?



Pour justifier ces tarifs, Mark Van Hamme, le porte-parole d'Eneco Belgium, répond brièvement qu'ils "achètent aussi leur énergie sur le marché européen. On est pour une grande partie aussi dépendant de ce dernier", souligne-t-il.

"Par exemple, si un client signe pour 3 ans, on est obligé d’acheter de l’énergie pour 3 ans. Nous achetons notre énergie dans notre propre portfolio, mais aussi sur le marché européen pour certains volumes. Nous sommes donc en partie dépendant de ces marchés européens qui augmentent. Nous sommes obligés de nous aligner", assure Mark Van Hamme.



EN SAVOIR PLUS SUR LES NIVEAUX DE PRIX SUR LES MARCHES DE L'ENERGIE

La question du prix du vent est légitime

Selon Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège et spécialiste des questions énergétiques, "c’est la réponse facile de dire qu’ils s’alignent sur les prix européens."

L'ingénieur explique le modèle actuel: "Le vent qu'Eneco vend, il le valorise directement au prix des marchés. Leur marge bénéficiaire augmente sur les énergies éoliennes. Ce qu’il faudrait, dans le futur, dans les contrats de fournitures, c’est que quand vous allez chez Eneco, vous pourriez bénéficier de cette électricité à un prix coûtant de la production par l’éolienne avec une marge bénéficiaire. Mais maintenant, les fournisseurs vont tous revendre leur électricité sur les marchés de gros, au prix des marchés de gros. Cela veut dire qu’ils font du surprofit avec leurs éoliennes."

Eneco pourrait donc choisir d'agir autrement: "Il pourrait très bien dire, je ne vais pas le vendre sur les marchés de gros, je le vends à mes clients, pour une partie de l’énergie éolienne, à un prix qui permettrait de couvrir les coûts d’investissement dans l’éolien plus une marge bénéficiaire."

Damien Ernst souligne que la question que se pose Guy sur le prix du vent est "légitime". "On en discute très peu, mais la filière renouvelable, c’est du surprofit qui se chiffre en milliards. Il faudrait plus mettre le doigt sur ce surprofit qui a aussi lieu dans le nucléaire. Eneco pourrait très bien vendre une partie de son énergie éolienne au prix de production. C’est la réponse facile de dire qu’ils s’alignent sur les prix européens."

C’est un choix de ne pas ristourner le surprofit

L'expert met en avant une alternative pour faire baisser la facture. "Eneco pourrait changer les contrats et ne pas exposer ses clients aux prix sur les marchés de gros. Il pourrait dire 'l’électricité me coûte avec mes éoliennes, 80 euros par mégawatt-heure (MWh), alors que c’est 200 sur les marchés. Il pourrait essayer de faire en sorte de ne pas vendre son électricité à 200 sur les marchés, le vendre à 80, et le ristourner vers les clients. Il n’y a rien qui l’empêche légalement de le faire. C’est un choix de ne pas ristourner le surprofit en vendant son électricité éolienne sur les marchés. Il faut le choix conscient de ne pas le ristourner."

Damien Ernst souligne que l’objectif d'Eneco et d'autres sociétés reste de faire du bénéfice. "Ils ont une opportunité commerciale et ils la saisissent. C’est leur choix, c’est légal, mais ils ne peuvent pas dire qu’ils sont forcés de faire ce choix. C’est un choix commercial d’une boîte qui maximise ses profits. Dire qu’ils n’ont pas le choix de s’aligner sur le marché européen et qu’ils ne peuvent pas ristourner ces surprofits aux clients, c’est un choix. Tous les fournisseurs le font", conclut-il.



