Trop de pistes cyclables deviennent invisibles à Bruxelles

Les associations de cyclistes bruxelloises sont inquiètes. Trop de pistes cyclables deviennent invisibles car les marquages disparaissent. 40 zones ont été répertoriées comme dangereuses.

Les associations de cyclistes Gracq et Fietsersbond tirent la sonnette d’alarme. Trop de pistes cyclables deviennent invisibles car les marquages disparaissent. Afin d’alerter les pouvoirs publics, ils ont dressé une carte non exhaustive. Les 11 groupes locaux du Gracq et du Fietsersbond (Anderlecht, Berchem-Sainte-Aghathe, Bruxelles-Ville, Evere, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Ixelles, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) dénoncent la dangerosité de la situation.

Quand la piste cyclable est délimitée par des obstacles physiques, le risque d’un empiétement par une voiture est limité. Par contre, quand elle est tracée par de la peinture, cela demande un entretien pour qu’elle reste visible.

Toutes les pistes cyclables ont été signalées sur Fix My Street, la plateforme de signalement des problèmes dans l’espace urbain.



Les travaux de rafraîchissement s’effectuent une fois par an d’avril à octobre par Bruxelles Mobilité. Mais si "la Région a l’obligation de rafraîchir une fois par an les marquages sur ses axes, en revanche, pour les voies communales, c’est plus aléatoire", déplore Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise pour le GRACQ.