La douane saisit 13 millions de cigarettes de contrefaçon dans une usine de torréfaction

(Belga) La douane a saisi mardi 13 millions de cigarettes dans une usine de torréfaction à Berlare (Flandre orientale), annonce mercredi le SPF Finances par voie de communiqué. Ces cigarettes représentent 5,125 millions d'euros d'accises et de TVA éludées.

Cette saisie s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large sur la contrebande de cigarettes de la Belgique vers la France. Elle a été menée grâce à la coopération entre les services de douane de Bruges, Gand, Anvers et Liège. Les cigarettes contrefaites proviennent de 4 marques différentes : Marlboro Red, Marlboro Gold, Lambert & Butler et Rothmans. L'usine de torréfaction de café servait de couverture pour le commerce des cigarettes de contrefaçon. La douane y a également trouvé 1,8 tonne de café sur laquelle des droits d'accises avaient bien été payés. Depuis le début de cette année, la douane a déjà saisi 193 millions de cigarettes de contrefaçon. En 2021 et 2020, il y a eu respectivement 279 et 410 millions de cigarettes saisies par les services douaniers. (Belga)